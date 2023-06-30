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كرة القدم

فضيحة جديدة لنيمار .. عارضة ازياء تكشف رسائله لها

2023-06-30 | 04:09
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فضيحة جديدة لنيمار .. عارضة ازياء تكشف رسائله لها
فضيحة جديدة لنيمار .. عارضة ازياء تكشف رسائله لها

يبدو أنّ مشاكل نيمار لن تنتهي أبداً

يبدو أنّ مشاكل نيمار لن تنتهي أبداً، فقبل أسبوع واحد فقط، لجأ لاعب كرة القدم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار لشريكته، برونا بيانكاردي، لخيانتها.
آنذاك، أصدر نيمار اعتذاراً صادقاً، وبدا أنه يعني ذلك حقاً، حيث قال لاعب كرة القدم في بيانه، أنه يدرك كم تعاني صديقته بعد خيانته لها، وأنّه آسف ويريد أن يكون إلى جانبها.
ومع ذلك، لا يبدو أن نيمار كان قادراً على تعلم الدرس، فبعد أن غفرت له صديقته خيانته الأولى، استمر البرازيلي على ما يبدو في تصرفاته عينها، حسب ما كشفت عارضة الأزياء سيليست برايت، التي انتقدته على انستغرام وفضحته.
لم تلطف الفتاة كلماتها، وحمّلت لقطة شاشة لمحادثة مع لاعب باريس سان جيرمان يغازلهتا فيها، وكتبت "لم أكن أعرف من هو هذا الشخص قبل هذا، ولقد سئمت من رؤية رسائل مثل هذه من رجال لديهم زوجات أو صديقات، إنه ليس الوحيد، وأعتقد أن بقية الفتيات يجب أن يعطين صوتاً أكبر لهذه الأشياء".
من الواضح أن برايت كانت غاضبة من الوضع، فكتبت الى اكثر من مليون متابع رجل "يا رفاق، كونوا أفضل، لأننا نستحق الأفضل".
في الوقت الحالي، لم تعلق برونا بيانكاردي، صديقة نيمار، على هذه الاتهامات، أذ يبدو أن الولادة القادمة لابنتها، التي من المقرر أن تحصل في نهاية الصيف، تشغل كل أفكارها بعد أن سامحت صديقها على خيانته الاولى.
 
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رياضة

كرة القدم

نيمار

برونا بيانكاردي

سيليست برايت

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