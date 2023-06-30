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كرة القدم

فيديو - أغنية شاكيرا الجديدة .. تُناجي بيكيه وتناشده !!

2023-06-30 | 04:12
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فيديو - أغنية شاكيرا الجديدة .. تُناجي بيكيه وتناشده !!
فيديو - أغنية شاكيرا الجديدة .. تُناجي بيكيه وتناشده !!

عرضت شاكيرا لأول مرة أغنيتها الأخيرة

عرضت شاكيرا لأول مرة في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس أغنيتها الأخيرة "Copa Vacía" التي ادتها مع مواطنها مانويل توريزو. 
أغنية، وجهت من خلالها شاكيرا رسائل الى زوجها السابق، نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، وكانت رسائل اشبه بالسكاكين حيناً وبالمناشدات أحياناً، بعيداً عن العداء الذي استحكم بينهما مؤخراً.
غنت شاكيرا "بهذا المعدل لا يمكنني الاستمرار، لا أعرف ماذا أفعل بعد الآن للحصول على المزيد منك، لأنك لا تريد ذلك، عندما أريد ذلك، أنت أبرد من يناير (كانون الثاني)، أطلب الحرارة وأنت لا تعطي أي شيء سوى الثلج".
ثم أضافت عبارات أخرى مثل "أنت مشغول دائما بالكثير من الأعمال، حبي سيفيدك قليلا من أوقات الفراغ" و"اترك الهاتف واستخدم يدك معي، أعلم أنك جيد، لكنني أفضل".


 
 
 
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رياضة

كرة القدم

مانويل توريزو. شاكيرا

جيرارد بيكيه

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