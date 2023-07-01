برشلونة بلا عقوبات ويلعب في دوري أبطال أوروبا

السماح له بالمنافسة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا

تقاطعت تقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبلغ نادي برشلونة عن السماح له بالمنافسة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وتلقى جوان لابورتا ومجلس إدارته القرار بعد أن أكملت الهيئة الحاكمة تحليلها لجميع المعلومات المتعلقة بقضية نيجريرا.

وبهذا القرار، لن يعاقب النادي الكاتالوني بالإيقاف عن النسخة المقبلة من البطولة القارية، حيث ستقام قرعة دور المجموعات في 31 آب - أغسطس المقبل في موناكو.

ومنذ البداية، كان مديرو النادي مقتنعين بأنه لن تكون هناك عقوبة، وأوضح لابورتا أنه لن يكون هناك حظر، فيما كان سيؤدي الى أضرار رياضية واقتصادية بالغة على النادي.

