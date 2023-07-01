اعترافات ميندي الصادمة .. أقام علاقات مع 10 آلاف امرأة

صدم نجم كرة القدم الفرنسي بنجامين ميندي الجميع باعترافاته خلال محاكمته الجارية في إنجلترا، والتي برأته حتى الآن من سبع تهم اغتصاب من أصل تسعة وجهت إليه، وتسببت في إيقافه عن المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي وتعليق الأموال والرواتب التي يتقاضاها.وعرضت المحكمة وقائع اتهاميّ نجم مانشستر سيتي على هامش حفلات كان يقيمها في منزله، حيث ذكرت في تهمة محاولة الاغتصاب، أن ميندي تراجع عن الأمر بعد أن وجد أن الضحية "خجولة"، لكنه قال لها استطراداً إنه أقام علاقة مع 10 آلاف امرأة.يذكر أن عقد ميندي مع مانشستر سيتي ينتهي في الثلاثين من حزيران - يونيو 2023، أي انه انتهى بشكل رسمي أمس الجمعة.