فيديو - هذا هو أوريول روميو بديل بوسكيتس المُقترح

تشافي طلب السرعة في توقيع لاعب بديل لسيرجيو بوسكيتس

ذكرت موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة، أن المدرب تشافي طلب السرعة في توقيع لاعب بديل لسيرجيو بوسكيتس، على الرغم من أنه لا يزال هناك شهرين لإغلاق السوق الصيفية، حيث أنه لا يريد الانتظار، ويرغب في ذلك قبل عودة الفريق الى التدريبات في العاشر من الشهر الجاري.

لهذا السبب، يصر تشافي على النادي في مسألة التعاقد مع أوريول روميو، مع استحالة خيارات زوبيمندي وكيميش بسبب حجمهما الاقتصادي، ومع استبعاد أمرابط، وصعوبة ضم بروزوفيتش،ما جعل اللاعب مثاليا لتغطية المركز المحوري في الفترة الانتقالية، حتى يكون لديه القوة المالية لمعالجة تعزيز للمستقبل.

ويبدو مدرب برشلونة مقتنعاً بلاعب جيرونا، البالغ 31 عاماً، الذي تعلم في لاماسيا، واستوعب مفاهيم الحمض النووي لبرشلونة.