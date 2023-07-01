مبابي علّق على أحداث فرنسا .. هذا ما قاله

أراد كيليان مبابي التحدث علنا عن الجدل القائم في بلاده

كشخصية عامة في فرنسا، أراد كيليان مبابي التحدث علنا عن الجدل القائم في بلاده، بعد وفاة شاب يدعى نائل على يد شرطي، ما ترك العديد من المدن الفرنسية غارقة في أعمال شغب قوية.

واندلع العنف في ضواحي باريس يوم الثلاثاء الفائت،وانتشر في أنحاء البلاد بعد وفاة نائل، البالغ 17 عاماً، الذي أطلق عليه ضابط شرطة النار من مسافة قريبة، عند نقطة تفتيش مرورية في نانتير غرب العاصمة.

وفي بيان على شبكاته الاجتماعية، أشار مبابي إلى أنه "لا يمكننا أن نبدو غير حساسين للظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة"، وأضاف "منذ هذا الحدث المأساوي، شهدنا غضبا شعبيا نتفهم خلفيته، ولكن لا يمكننا دعم شكله".

وتابع مبابي "نظرا لأن الكثيرين منا يأتون من الأحياء الفقيرة، فإننا نتشارك هذا الشعور بالألم والحزن، لكن هذه المعاناة تزداد مع عملية حقيقية لتدمير الذات، فالعنف لا يحل أي شيء، خاصة عندما يصبح بلا رحمة".

