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كرة القدم

ميسي يلعب في برشلونة لمرة واحدة .. هذه هي

2023-07-01 | 02:35
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ميسي يلعب في برشلونة لمرة واحدة .. هذه هي
ميسي يلعب في برشلونة لمرة واحدة .. هذه هي

قد يظهر ليونيل ميسي بقميص برشلونة مرة جديدة

قد يظهر ليونيل ميسي بقميص برشلونة مرة جديدة وأخيرة خلال العام المقبل، على الرغم من انتقاله إلى نادي انتر ميامي، فريق ديفيد بيكهام في الدوري الأميركي، حيث وقّع عقداً لمدة عامين مع خيار عام إضافي.
ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة لميسي للمشاركة مع برشلونة في العام 2024، وذلك بعد أن كشف رئيس النادي بطل الليغا، جوان لابورتا، أنه يمكن أن يلعب ميسي مباراة واحدة أخرى، عندما يعاد افتتاح كامب نو.
وسينتقل برشلونة إلى ملعب لويس كومباني في مونتجويك الموسم المقبل، حيث بدأت أعمال التجديد في ملعبه، وسيعود بعد ذلك إلى نو كامب بسعة مخفضة لموسم 2024/25، قبل حضور كامل في الموسم التالي، ويعتقد لابورتا أن المباراة الأولى في الملعب الضخم قد تشهد عودة ميسي إلى النادي.
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رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

برشلونة

انتر ميامي

ديفيد بيكهام

الدوري الأميركي

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