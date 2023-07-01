أغنى رجال بريطانيا حاول شراء برشلونة وفشل !

السير جيمس راتكليف أغنى رجل في المملكة المتحدة

كشف السير جيمس راتكليف، أغنى رجل في المملكة المتحدة، والذي يسعى حاليا ليكون مالكاً لمانشستر يونايتد، من خلال منافسة مع مستثمرين قطريين، عن سرّ مثير.

وقال راتكليف أنه اتصل العام الماضي بمجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا عارضاً الحصول على ملكية خمسين بالمائة منه، وكان الرد "لا" مدوية، كما قال رجل الأعمال الإنجليزي، البالغ 70 عاماً.

وقال راتكليف "أجرينا محادثات مثيرة للاهتمام مع برشلونة وأخبرناهم أنه بدلا من بيع أصولهم، سندفع لهم ما بين 2000 و3000 مليوناً لإعادة تصميم ملعب الكامب نو وشراء 50٪ من ملكية النادي".

وأضاف راتكليف أنه في حواره مع نادي برشلونة، وعد بعدم نقل نسبته إلى طرف ثالث "أردنا أيضا التوقيع على بيان وعدنا بموجبه بأننا لن نبيع النادي أبداً، لكن برشلونة رفض الاقتراح، لأن مالكه هو الشركاء"، والمفاوضات كان يجب أن تمر بتغيير النظام الأساسي للنادي بموافقة الأعضاء.

