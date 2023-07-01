غاريث بيل يفضح الجانب الأناني في شخصية رونالدو

كان غاريث بيل زميلاً لكريستيانو رونالدو لمدة خمس سنوات، جنبا إلى جنب مع كريم بنزيما، وأحد مكونات "بي بي سي" الأسطورية.وبالإضافة إلى الفوز بأربعة ألقاب في دوري أبطال اوروبا، تشاركوا أيضا ساعات طويلة في غرفة الملابس، وقد كشف النجم الويلزي عن بعض الامور حول شخصية CR7 ومدى قدرته التنافسية الهائلة.ففي دردشة على احدى القنوات، قال بيل عن "كان زميلا جيدا في الفريق، وكانت لدينا دائما علاقة جيدة، لقد كان جيدا، على الرغم من أنه كان لديه لحظات لافتة، وعلى سبيل المثال، إذا فزنا (5-0) ولم يسجل، فسيذهب إلى غرفة الملابس ويرمي حذائه كما لو كان غاضبا".