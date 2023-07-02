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كرة القدم

كريستيانو رونالدو يتسبب بالمشاكل في مسقط رأسه

2023-07-02 | 03:58
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كريستيانو رونالدو يتسبب بالمشاكل في مسقط رأسه
كريستيانو رونالدو يتسبب بالمشاكل في مسقط رأسه

كريستيانو رونالدو يتسبب بالمشاكل في مسقط رأسه

هاجم جيران كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي، بسبب قصره الكائن بالقرب من لشبونة، الذي لا يحظى القصر بشعبية بين السكان المحليين، ويبدو أنه "بحجم المستشفى"، بعد أن بلغت تكلفته 28 مليون جنيه إسترليني.
وذكر تقرير صادر عن مجلة لوك أن لاعب كرة القدم وشريكته جورجينا رودريغيز أغضبا جيرانهما من خلال القيام بعمل مكثف في العقار الذي كان من المفترض أن يكتمل بحلول شهر آب - أغسطس، واستمر البناء فيه لأكثر من ثلاث سنوات ومن المقرر أن يستمر لمدة 12 شهراً أخرى على الأقل.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الاجتماعية البرتغالية ليلي كانيكاس على إنستغرام الشهر الماضي أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المنزل الذي يطلق عليه السكان المحليون "هرم الفرعون رونالدو"، وقد قارنوه بشكل المستشفى.
وقال أحد الجيران "إنهم يبنون منذ ثلاث سنوات، المنزل كبير جداً ويبدو وكأنه مستشفى، فشارعي مغلق منذ شهور، وحديقتي مليئة بالغبار، وكل ذلك بسبب هرم الفرعون رونالدو".
وكان من المتوقع في الأصل أن يكلف المشروع 10 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يرتفع السعر إلى 17 مليون جنيه إسترليني ويصل الآن إلى 28 مليون جنيه إسترليني.
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كريستيانو رونالدو

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