صور بوليسيتش في السرير تثير جدلاً واسعاً .. مجموعة من الأصفاد

كريستيان بوليسيتش يجري مقابلة من السرير

يعتقد بعض المهتمين أنهم حصلوا على نظرة ثاقبة للحياة الجنسية لكريستيان بوليسيتش أثناء إجرائه مقابلة من السرير.

الا ان الانطباع كان غريباً، فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يُفضّل السعي لتجنب الانحرافات والسلبية، وهي خطوة حكيمة، لأنّ ظهور معدات "العبودية" سرعان ما أصبح حديث تويتر، مع اقتناع المتابعين بأنهم شاهدوا مجموعة من الأصفاد.

كتب أحدهم "هل يقوم بوليسيتش بإجراء مقابلة مباشرة مع الأصفاد على سريره ؟؟ وحشية"، وكتب آخر "لديه أصفاد على سريره وهو يظهر ذلك؟ ألا يشعر هذا الرجل بالخجل"؟ وأضاف ثالث "الأصفاد!"، وكتب رابع "لدي بعض الأسئلة حول سريرك هناك كريستيان".

وكان بوليسيتش في مهمة دولية، لكنه حصل على راحة من تشكيلة بلاده في كأس الكونكاكاف الذهبية، ولا يزال مستقبل مع ناديه في الهواء، حيث يواصل تشيلسي تنظيم تشكيلته، وتم ربط الجناح بالانتقال إلى ميلان الايطالي.

ووفقاً لـESPN، وافق بوليسيتش على شروط شخصية مع العملاق الإيطالي، ولكن يجب تأمين رسوم الانتقال، إذ يعتقد أن تشيلسي يريد 21.5 مليون جنيه إسترليني، فيما لا يريد ميلان أن يدفع أكثر من 15.4 مليوناً.

وانضم بوليسيتش إلى تشيلسي من بوروسيا دورتموند في العام 2019 وسجل 26 هدفا في 145 مباراة، وهو سيغادر بميدالية الفائزين بدوري أبطال أوروبا مع أنه لم يشغل أبدا دورا أساسياً منتظماً.

