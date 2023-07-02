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كرة القدم

إيفانا كنول وإرلينج هالاند معاً في إيبيزا

2023-07-02 | 04:32
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إيفانا كنول وإرلينج هالاند معاً في إيبيزا
إيفانا كنول وإرلينج هالاند معاً في إيبيزا

بات لدى الكرواتية أكثر من ثلاثة ملايين متابع على انستغرام

إيفانا كنول هي واحدة ممن يحبون التحدث عنهم، والحقيقة أنها تنجح دائماً، وقد بات لدى الكرواتية أكثر من ثلاثة ملايين متابع على حسابها على انستغرام، وتجمع منشوراتها الآلاف من "الإعجابات" والتعليقات.
الجديد، أن "المؤثر" شاركت صورة لها مع النرويجي إرلينج هالاند في مطعم مشهور في إيبيزا، ما أحدث ثورة حقيقية على الشبكات الاجتماعية.
وجاء في التعليقات "يسجل هالاند حتى أثناء الإجازة" أو "حصل هالاند بالفعل على جائزتي بالون دور" أو "سجل هالاند داخل وخارج الملعب"، لكن لا داعي لذلك، اذ يبدو أنها مجرد صورة بين نجم ومعجب، أو ربما صداقة جيدة، على الأقل في الوقت الحالي.
 
إيفانا كنول وإرلينج هالاند معاً في إيبيزا

رياضة

كرة القدم

إيفانا كنول

إرلينج هالاند

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