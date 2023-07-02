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كرة القدم

ابنة صموئيل إيتو تقاضيه وتطالب بسجنه

2023-07-02 | 04:33
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ابنة صموئيل إيتو تقاضيه وتطالب بسجنه
ابنة صموئيل إيتو تقاضيه وتطالب بسجنه

ابنة لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة

بدأت إريكا دو روزاريو نيفيس، إحدى بنات صموئيل إيتو، معركة قانونية جديدة ضد والدها، بعد أن تم الاعتراف قانونياً بالفتاة البالغة من العمر 22 عاماً في شباط - فبراير 2022، على أنها ابنة لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة .. وبالتالي فهي تريد الآن المزيد.
في ذلك الوقت، قرر القاضي أنه كان على ايتو أن يدفع لها راتباً قدره 1400 يورو شهرياً، الا انه لم يمتثل للاتفاق، وهي تطلب الآن حكماً بالسجن لمدة عام على النجم الكاميروني، لعدم دفع إعالتها طوال هذا الوقت.
وذكرت صحف محلية أن ايتو بات مديناً بمبلغ 90 ألف يورو، لابنته لانه لم يدفع عن أكثر من خمس سنوات، ولا يزال يتحدى العدالة، ويعيش بكل رفاهية.
 
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رياضة

كرة القدم

إريكا دو روزاريو نيفيس

صموئيل إيتو

برشلونة

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