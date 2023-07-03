جود بيلينجهام يبحث عن فتاة جديدة في تطبيق المواعدة

بعد أن وقّع لريال مدريد، يبدو أن جود بيلينجهام يبحث عن فتاة جديدة، بعد انضمامه إلى تطبيق مواعدة للمشاهير.ويقال أنّ لاعب ريال مدريد الجديد قد انفصل عن صديقته المؤثرة أسانتيوا شيتي، وتم ربطه بنجمة تيك توك الأميركية أزرا ميان.ومع ذلك، نشر بيلينجهام، الذي بلغ من العمر 20 عاماً مؤخراً، صوراً على تطبيق المشاهير رايا، وكتب في الملف الشخصي للاعب خط الوسط إنه كان "يزور لندن من مدريد" ليلة الجمعة.وحول حالة بيلينجهام العاطفية، قال مصدر لصحيفة "ذا صن" أن "كل شيء عن جود هو عن كرة القدم، وهذا هو تركيزه الرئيسي، لكنه لا يزال حريصاً على مقابلة فتاة ما ليستقر معها، لقد كان في لندن لرؤية الأصدقاء، جود يأخذ وقته بعد الانفصال ".ومن بين نجوم الرياضة البارزين الآخرين في تطبيق المواعدة الذي انطلق في العام ٢٠١٥، ماسون ماونت المنضم إلى مانشستر يونايتد وبطل العالم سبع مرات في الفورمولا وان لويس هاميلتون ونجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، وعدد كبير من نجوم السينما والغناء.