مراهق يقتل لاعب كرة قدم واعد طعناً بالسكين

تم اتهام مراهق بالقتل، بعد قيامه بطعن لاعب كرة قدم واعد حتى الموت، في حفلة منزلية يوم الخميس الفائت.فقد تعرض للطعن بالسكين في شقة في برمنغهام، آشلي داي، البالغ من العمر 20 عاماً، وهو الذي وصقته عائلته وأصدقاؤه بأنه فتى مهذب ومحب وابن نموذجي لأكاديمية مقاطعة نيوبورت، عاشق للموسيقى، وقد تم قبوله لدراسة العلوم الرياضية في جامعة برونيل، وكان متحمساً جداً للأمر.وأكدت الشرطة أن جورفير بهاندال، البالغ من العمر 18 عاماً، قد اتهم بقتل آشلي، في شقة كانت تستخدم لحفلة تم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت من أي شخص كان حاضراً أن يتقدم لتزويدها بمعلومات حول الحادثة.