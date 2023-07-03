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كرة القدم

الدوري الاسباني يُبدّل اسمه بدءاً من اليوم ..

2023-07-03 | 00:07
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الدوري الاسباني يُبدّل اسمه بدءاً من اليوم ..
الدوري الاسباني يُبدّل اسمه بدءاً من اليوم ..

الدرجة الأولى سيكون لها اسم مختلف عن الدرجة الثانية

اليوم، الاثنين، سوف يتغير اسم الدوري الاسباني، حين تعلن "لا ليغا" عن مفاتيح الاتفاقية مع EA Sports باعتبارها "راعي الدوري" الجديد. 
ما هو مؤكد هو أن الدرجة الأولى سيكون لها اسم مختلف عن الدرجة الثانية، بموجب اتفاقية مدتها خمس سنوات مع EA Sports، حيث تسعى "لا ليغا" إلى التواصل مع الجماهير العالمية من خلال ربطها بألعاب الفيديو الشهيرة.
هذه الخطوة الجديدة، مثل تغيير العلامة التجارية قبل أسابيع، هي جزء من التطوير الذي تعتزم "لا ليغا" تنفيذه، بالاضافة الى تعزيز العمل على الثقافة الشعبية المرتبطة بإجراءات ضد العنصرية والتكامل الاجتماعي.
 
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رياضة

كرة القدم

الدوري الاسباني

لا ليغا

EA Sports

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