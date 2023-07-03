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كرة القدم

خوان ماتا يترك غلطة سراي ويقول لايكاردي: ما زلت مدينا لي بالمال !!

2023-07-03 | 00:09
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خوان ماتا يترك غلطة سراي ويقول لايكاردي: ما زلت مدينا لي بالمال !!
خوان ماتا يترك غلطة سراي ويقول لايكاردي: ما زلت مدينا لي بالمال !!

بعد 296 يوما من انضمامه إلى غلطة سراي رسميا

بعد 296 يوما من انضمامه إلى غلطة سراي رسميا، توقف خوان ماتا يوم السبت عن الانتماء إلى الفريق التركي، حيث وقع لاعب خط الوسط الإسباني البالغ من العمر 35 عاما لموسم واحد مع نادي علي سامي ين. 
"مسيرة مثالية داخل وخارج الملعب، لقد استمتعنا بكل دقيقة منه، شكرا لكم على كل شيء"، تلا خوان ماتا بيان مغادرته غلطة سراي، بعد حقق في تركيا ما عجز عنه مع فالنسيا أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد، وهو لقب الدوري.
أضاف ماتا اللقب إلى سجله الأسطوري، حيث حقق كأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ مع تشيلسي، كأس الاتحاد الانجليزي وكأس كاراباو والدرع الخيرية ويوروبا ليغ مع مانشستر يونايتد، وكأس ملك اسبانيا مع فالنسيا، وأخيراً دوري السوبر التركي مع غلطة سراي.
وأحرز ماتا مع منتخبات بلاده كأس أوروبا تحت 19 سنة وتحت 21 سنة ولدى الرجال كأس أمم أوروبا 2012 وكأس العالم 2010.
 وتفوق أوكان بوروك، الذي حل محل دومينيك تورنت كمدرب لغلطة سراي الصيف الماضي، على فنربخشة بثماني نقاط، وتوج بطلا لدوري السوبر الذي لم يرفعه منذ عام 2019، ولعب ماتا في 16 مباراة، اثنان منهم فقط كأساسي، وسجل ثلاثة أهداف ووزع تمريرة حاسمة.
وفي رسالة عاطفية من خلال شبكاته الاجتماعية، أكد أنه "فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه العائلة إلى الأبد، كما شكر زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي، صاحب 22 هدفا في 24 مباراة في الدوري، لمنحه "اللقب الذي كنت أفتقر إليه، لكنك ما زلت مدينا لي بالمال من رهاناتنا على الركلات الحرة".
 
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رياضة

كرة القدم

خوان ماتا

غلطة سراي

ماورو ايكاردي

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