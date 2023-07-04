ماركا تهاجم مبابي: محاسب يقضي وقته في عدّ الأوراق المالية

شنت ماركا المُقرّبة من ريال مدريد هجوماً عنيفاً على مبابي

شنت صحيفة ماركا الإسبانية المُقرّبة من ريال مدريد، هجوماً عنيفاً على الفرنسي كيليان مبابي، البالغ 24 عاماً، كونه تأخر في حسم مستقبله، بالبقاء مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى "النادي الملكي"، واتهمته بأن كل همّه هو "جمع المال" ووصفته بالـ"محاسب".

وكتبت الصحيفة، إن مبابي في طريقه لأن يصبح نموذجاً للاعب الذي يقضي وقته كله في "عدّ وحساب الأوراق المالية"، وكتبت "إذا كان ناديه سان جيرمان يتمسك به بقوة حتى الآن، فإن مبابي مطالب بأن يهتم أيضاً بتحسين صورته أمام جماهيرالسانتياجو برنابيو، إذا كان يريد أن ينضم يوماً ما لصفوف البلانكوس".