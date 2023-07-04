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كرة القدم

فيديو - هذا هو شعار الدوري الاسباني الجديد ومعناه

2023-07-04 | 00:03
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فيديو - هذا هو شعار الدوري الاسباني الجديد ومعناه
فيديو - هذا هو شعار الدوري الاسباني الجديد ومعناه

تم الكشف عن شعار الدوري الإسباني (LaLiga) الجديد

بعد الإعلان عن تغييره، تم الكشف مساء أمس الإثنين عن شعار الدوري الإسباني (LaLiga) الجديد.
وبعد أن كان الشعار ملوّناً، مع كلمة LaLiga كاملة، أصبح الشعار أحمر اللون فقط ويضم حرفي (L L) كاختصار للإسم الكامل.
وطريقة رسم الحرفين تجسّد في المقام الأوّل طريقة احتفال اللاعبين حين ينزلقون على ركبتيهم بعد تسجيل الأهداف، وفي الدرجة الثانية الجماهير التي تفتح أيديها على المدرجات للاحتفال أيضاً.
إضافة إلى ذلك، سيتم تغيير تغيير طريقة عرض التشكيلة، طريقة كتابة النتيجة، طريقة عرض رجل المباراة، كما سيكون هناك تعديل في زوايا التصوير كما في عرض الإحصائيات.
أيضاً، سيتمّ إطلاق تطبيق خاص بالليغا الإسبانية، لتمكين الجماهير حول العالم من الحصول على محتوى مميّز.
 
 
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رياضة

كرة القدم

الدوري الإسباني

LaLiga

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