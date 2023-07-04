فيديو - هذا هو شعار الدوري الاسباني الجديد ومعناه

🇪🇸𝐄𝐒l ✨ 𝓗𝓸𝔂 𝓮𝓼 𝓾𝓷 𝓭𝓲́𝓪 𝓶𝓾𝔂 𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵…

🆕 Comienza la #NUEVAERALALIGA



🚨 Muchos cambios 🔝 que irás descubriendo hoy. pic.twitter.com/OWVYiA7enO — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) July 3, 2023

بعد الإعلان عن تغييره، تم الكشف مساء أمس الإثنين عن شعار الدوري الإسباني (LaLiga) الجديد.وبعد أن كان الشعار ملوّناً، مع كلمة LaLiga كاملة، أصبح الشعار أحمر اللون فقط ويضم حرفي (L L) كاختصار للإسم الكامل.وطريقة رسم الحرفين تجسّد في المقام الأوّل طريقة احتفال اللاعبين حين ينزلقون على ركبتيهم بعد تسجيل الأهداف، وفي الدرجة الثانية الجماهير التي تفتح أيديها على المدرجات للاحتفال أيضاً.إضافة إلى ذلك، سيتم تغيير تغيير طريقة عرض التشكيلة، طريقة كتابة النتيجة، طريقة عرض رجل المباراة، كما سيكون هناك تعديل في زوايا التصوير كما في عرض الإحصائيات.أيضاً، سيتمّ إطلاق تطبيق خاص بالليغا الإسبانية، لتمكين الجماهير حول العالم من الحصول على محتوى مميّز.