نادي ليجانيس يحول ملعبه الى 10 آلاف قطعة ويبيعه رقمياً !!

قام نادي ليجانيس الإسباني، بخطوة مبتكرة في مجال التسويق، حين أطلق حملة بيع التذاكر الموسمية، مع منح ميزة للمشجعين، هي إمكانية الحصول على قطعة أرض رقمية في ملعب بوتاركي البلدي، في حملة تحت عنوان "بوتاركي هو منزلك أكثر من أي وقت مضى".وتتضمن الفكرة تقسيم أرضية ملعب بوتاركي إلى عشرة آلاف جزء، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، بحيث يمكن للأعضاء الحصول على قطعة أرض رقمية خاصة بهم، وعلى هدايا عند حصول حدث ما في قطعة الأرض الخاصة بهم.فحين يسجل ليجانيس هدفاً، وتتطابق القطعة الرقمية لمشجع مع الجزء من ملعب بوتاركي حيث سُجل منها الهدف، يحصل المشجع على تذكرة موسمية للموسم التالي، ويحصل على قميص موقع فيما يتعلق بتمريرة حاسمة.