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كرة القدم

من هي رفيقة مبابي على شواطيء ميامي؟

2023-07-04 | 00:08
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من هي رفيقة مبابي على شواطيء ميامي؟
من هي رفيقة مبابي على شواطيء ميامي؟

مالئ دنيا كرة القدم وشاغل متابعيها

"مالئ دنيا كرة القدم وشاغل متابعيها"، إنّه كيليان مبابي الذي يتصدّر في كل موسم انتقالات عناوين الصحف، وتملأ التكهنات حول مستقبله الصفحات الرياضيّة، والسؤال واحد، "هل يستمرّ في باريس سان جيرمان أم ينتقل إلى ريال مدريد؟".
ويصاحب كل ذلك، هجوم واسع على اللاعب الفرنسي، ممّن يتّهمه بعدم الاكتراث بكرة القدم بقدر اكتراثه بالأموال.
هذا الصيف، لم يكن مستقبل مبابي فقط ما شغل المتابعين، بل اهتم هؤلاء أيضاً بمعرفة ماهيّة الحسناء المجهولة التي ظهرت معه على شواطئ ميامي خلال فرصته، وتساءل كثيرون إن كان اللاعب قد دخل في علاقة عاطفيّة جديدة، لكنّ رفيقة مبابي لم تكن حبيبته ولا صديقته، بل أخته غير الشقيقة ميليسا غاتو.
وميليسا مصممة أزياء، تملك مشغلاً خاصاً بها، ولطالما نشرت صوراً لأطفالها بقمصان نادي باريس سان جيرمان على حسابها على انستغرام حيث يتابعها أكثر من ٥٨ ألف شخص.
 
 
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كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

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