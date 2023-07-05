اتفاق بين 14 نادياً عاملاً في الدوري الاسباني فعلى ماذا؟

6 اندية لم توافق على المشاركة في الاتفاقية

توصل 14 نادياً عاملاً في الدوري الاسباني (LALIGA EA SPORTS) إلى اتفاق لموسم 23-24، يضمنون فيه للمشجعين الزائرين الحصول على ما لا يقل عن 300 تذكرة بسعر ثابت قدره 30 يورو لمشاهدة المباريات خارج ميدان انديتهم.

والاندية التي وقعت الاتفاقية لصالح جماهيرها هي ألميريا وقادش وإشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا وأتليتكو مدريد وجيرونا وريال مايوركا وسيلتا فيغو وريال سوسيداد وغرناطة ولاس بالماس وألافيس، وسيتمكن مشجعوها من حضور المباريات كزوار، بسعر شعبي، وبحد أدنى مضمون يبلغ 300 تذكرة.

أما أندية ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي ورايو فاليكانو وفياريال وأوساسونا فلم توافق على المشاركة في هذه الاتفاقية.

