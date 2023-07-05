فيديو - مشاهد خطيرة في نهائي الكأس الذهبية

مباراة الكأس الذهبية الأخيرة للعام 2023 بين المكسيك وقطر

حصلت مشاهد خطيرة في مباراة الكأس الذهبية الأخيرة للعام 2023 بين المكسيك وقطر في كاليفورنيا، حيث وقع هجوم بسكين في المدرجات شارك فيه مشجعون، حين خسرت المكسيك (0-1) امام مضيف كأس العالم الأخير.

وبدأت المشاكل بين المشجعين المكسيكيين، حيث سحب رجل سكيناً واعتدى على آخر، ما تسبب في إصابات خطيرة في جسده، وعلا صراخ على خلفية الإهانات المعادية للمثليين، لكن الحكم الكندي درو فيشر قرر عدم إيقاف المباراة.

وقام الفيفا في بداية هذا العام فقط، برفع العقوبة عن المكسيك التي صرخ مشجعوها بإهانات معادية للمثليين في مواجهتي بولندا والسعودية في كأس العالم - قطر 202.