تغريم نيمار بـ3 ملايين دولار في البرازيل

أعلنت بلدية مانغاراتيبا البرازيلية أنها غرّمت لاعب كرة القدم نيمار، بسبب العمل الذي قام به في منزله الشاطئي في ولاية ريو دي جانيرو، وتم تحديد الغرامة بمبلغ 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار).

ويتعلق الامر ببناء بحيرة اصطناعية في حدائق الإقامة الواسعة، حيث يستريح لاعب المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان حالياً.فقبل أسبوعين، زارت السلطات البيئية المسكن واكتشفت العديد من المخالفات، وأوقفت الأعمال وحظرت إنشاء البحيرة، واعتقلت والد نيمار لبرهة، ورغض اللاعب الامتثال له للقرار.ومن بين المخالفات التي تم اكتشافها تحويل مجرى الجداول، والاستخراج غير المصرح به للمياه من النهر، والحفريات المحظورة، والحركة غير المنتظمة للصخور والأرض، واستخدام الرمال من الشاطئ بالقرب من المنزل المقام على مساحة خمسة الاف متر مربع.