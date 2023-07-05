بيكهام يعلّق .. استيقظت على مليون رسالة على هاتفي

علق بيكهام على تعاقد ناديه مع ميسي

علق أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام على تعاقد ناديه الأميركي انتر ميامي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بيكهام "قبل أسبوعين، استيقظت على حوالي مليون رسالة على هاتفي، كنت أتساءل ما الذي حدث؟ لا أتلقى في المعتاد هذا الكم الكبير من الرسائل، ثم فجأة سمعت أن ليو قد خرج وأعلن قدومه إلى ميامي".

وجاء تعليق بيكهام، أبرز مالكي أسهم نادي إنتر ميامي على انتقال ميسي من باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي اعلن "البرغوت" عنه في شهر حزيران - يونيو الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات والتكهنات حول إمكانية عودته لبرشلونة أو التوقيع مع الهلال السعودي.

وقال بيكهام "لم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لي، لأنني سبق وقلت أنه حال أتيحت لي الفرصة لإحضار أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إلى ميامي، فسأفعل، وحين سمعت أن أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل، يريد اللعب لفريقي، فهي بالطبع لحظة عظيمة".





