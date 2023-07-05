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كرة القدم

صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري

2023-07-05 | 06:22
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صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري
صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري

مباراة غريبة من حيث الشكل في كرة القدم

شهدت قرية دمسنا التابعة لمحافظة البحيرة المصرية، مباراة غريبة من حيث الشكل في كرة القدم، حيث تنافس قدامى اللاعبون وهم يرتدون الصديري والكلسون والجلباب، أمام نحو 3 آلاف المشجعين.
 

واستخدم المنظمون "العربة الكارو" في نقل اللاعبين إلى أرض الملعب، واستخدموها كسيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تصوير المباراة من عدة زوايا، وانتشرت صورها على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت استحساناً واسعاً.
 
وعن زي اللاعبين، أوضح أنور منتصر، صاحب الفكرة أنه تم تنظيم المباراة بأدوات الفلاحة البسيطة وكان الشعار الغلق الذي وضعت فيه الكرة والفأس، وقال أن الهدف هو إدخال البهجة على الأهالي.
 
 
صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري

رياضة

كرة القدم

دمسنا

البحيرة

الصديري

الكلسون

الجلباب

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