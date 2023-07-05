جديد كريستيانو رونالدو .. شريكٌ في شركة اتصالات

يدرك كريستيانو رونالدو تماما أن مسيرته الكروية تقترب من نهايتها. لذلك ، فإن النجم البرتغالي في طريقه لإعداد حياة جديدة، وقد أراد توسيع محفظة أعماله من خلال عملية استحواذ من شأنها مقارنته برئيس الوزراء الايطالي الراحل سيلفيو برلسكوني.

ويحاول كريستيانو رونالدو شراء جزء من مجموعة اتصالات، من خلال الاستحواذ على 30٪ من "COFINA"، أحد أكبر منتجي المحتوى السمعي البصري في البرتغال.

وكشفت أقرب دائرة من الأصدقاء أن لاعب كرة القدم "متحمس للغاية" لهذا المشروع الجديد، وأنه "يحب الفوز، لذلك يسعده دائما أن يرتبط بالمشاريع الفائزة.

وقال ممثل COFINA لويس سانتانا "إن وجود كريستيانو معنا، أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، رياضي فريد، يُشكّل قيماً هامة مثل الطلب والصرامة والعمل والمرونة".



