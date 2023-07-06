عارضة أزياء تكشف عن خطط اللاعبين لجذب الفتيات

تزعم عارضة أزياء إسبانية ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن لاعبي كرة القدم يستخدمون رسائل مشفرة لمغازلة النساء اللواتي يعجبن بهنّ عبر الإنترنت.وقالت راكيل ريتكس، التي لديها أكثر من خمسمائة الف متابع على انستغرام، إنها لاحظت أنّ لاعبي كرة القدم يستخدمون نفس التكتيك عند محاولة التحدث إليها ومع المؤثرات الأخريات، وهو أمر تفترض أن جميع اللاعبين المحترفين قد اتفقوا عليه عالمياً.وقالت "أعتقد أن اللاعبين في غرف الملابس قد اتفقوا علانية على كيفية القيام بذلك، جميعهم يفعلون نفس الأمر، يرسلون رمزاً تعبيرياً "نارياً"، لكنهم لا يتفاعلون مع القصة (story)، يرسلونها وإذا لم نجب عليها، فإنهم يحذفونها، دائمًا تحدث الأمور بهذه الطريقة".وذهبت ريتكس بنظريتها أبعد من ذلك، إذ قالت إن لاعبي كرة القدم يجب أن يستخدموا مثل هذه الطريقة المبسطة لأنه، نظراً لمكانتهم الشهيرة، ربما يظنون أنه لا يتعين عليهم العمل بجد للحصول على رد من أي فتاة.وكميزة إضافية، إذا لم تنجح التقنية، فهناك خطر ضئيل من التعرض للإحراج علناً، حيث يمكن تفسير الرموز التعبيرية "النارية" بطرق مختلفة متعددة، على عكس الكلمات المكتوبة.