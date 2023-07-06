الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

تغييرات هائلة على كأس الاتحاد الإنجليزي

2023-07-06 | 07:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تغييرات هائلة على كأس الاتحاد الإنجليزي
تغييرات هائلة على كأس الاتحاد الإنجليزي

قدّم الدوري الإنجليزي الممتاز عرضاً إلى اتحاد اللعبة

من الممكن أن تشهد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تغييرات هائلة ستؤثر بشكل كبير على جميع الأندية المشاركة فيها.
فقد قدّم الدوري الإنجليزي الممتاز عرضاً إلى اتحاد اللعبة، يتطلع فيه إلى بيع حقوق البث التلفزيوني في الخارج لكأس الاتحاد الإنجليزي لمدة عشر سنوات بدءاً من موسم 2024-25، ولكن فقط على أساس قبول شروط مختلفة، من شأنها أن تمنح السيطرة الكاملة بشكل فعال لأندية الدرجة الأولى.
وأصبحت المسابقة التي يبلغ عمرها 152 عاما مؤسسة لكرة القدم في حد ذاتها، ولكن مع تزايد المخاوف بشأن أهميتها، من المقرر إجراء تغييرات، وقد تم بالفعل إلغاء إعادة المباريات في حال التعادل من الجولة الخامسة فصاعداً.
لكن الصفقة الجديدة ستجبر كأس الاتحاد الإنجليزي على إلغاء بعض التعديلات، ومن المرجح أن يغضب ذلك اندية الدرجات الأدنى، والتي تعتمد منذ فترة طويلة على المباريات الكبيرة خارج أرضها للحصول على مكافآت مالية.
كما سيكون هناك تعديل على موعد المباراة النهائية، إذ يريد الدوري الإنجليزي الممتاز أن تقام يوم السبت قبل الأخير من الموسم، مع المباريات المتبقية التي ستقام يوم الأحد، ما قد يؤدي إلى بعض الفوضى. 
لكن في مقابل التغييرات التاريخية، سيقدم الدوري الإنجليزي الممتاز دفعة متزايدة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ما سيسمح له بتمويل كرة القدم الشعبية.
 
مقالات ذات صلة
تغييرات هائلة على كأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة

كرة القدم

كأس الاتحاد الإنجليزي

الدوري الإنجليزي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عارضة أزياء تكشف عن خطط اللاعبين لجذب الفتيات

اقرأ ايضا في كرة القدم

عارضة أزياء تكشف عن خطط اللاعبين لجذب الفتيات
07:00

عارضة أزياء تكشف عن خطط اللاعبين لجذب الفتيات

لاعبو كرة القدم يستخدمون رسائل مشفرة لمغازلة النساء

07:00

عارضة أزياء تكشف عن خطط اللاعبين لجذب الفتيات

لاعبو كرة القدم يستخدمون رسائل مشفرة لمغازلة النساء

صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري
2023-07-05

صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري

مباراة غريبة من حيث الشكل في كرة القدم

2023-07-05

صور - مباراة في مصر بالجلباب والكلسون والصديري

مباراة غريبة من حيث الشكل في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023