تغييرات هائلة على كأس الاتحاد الإنجليزي

من الممكن أن تشهد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تغييرات هائلة ستؤثر بشكل كبير على جميع الأندية المشاركة فيها.فقد قدّم الدوري الإنجليزي الممتاز عرضاً إلى اتحاد اللعبة، يتطلع فيه إلى بيع حقوق البث التلفزيوني في الخارج لكأس الاتحاد الإنجليزي لمدة عشر سنوات بدءاً من موسم 2024-25، ولكن فقط على أساس قبول شروط مختلفة، من شأنها أن تمنح السيطرة الكاملة بشكل فعال لأندية الدرجة الأولى.وأصبحت المسابقة التي يبلغ عمرها 152 عاما مؤسسة لكرة القدم في حد ذاتها، ولكن مع تزايد المخاوف بشأن أهميتها، من المقرر إجراء تغييرات، وقد تم بالفعل إلغاء إعادة المباريات في حال التعادل من الجولة الخامسة فصاعداً.لكن الصفقة الجديدة ستجبر كأس الاتحاد الإنجليزي على إلغاء بعض التعديلات، ومن المرجح أن يغضب ذلك اندية الدرجات الأدنى، والتي تعتمد منذ فترة طويلة على المباريات الكبيرة خارج أرضها للحصول على مكافآت مالية.كما سيكون هناك تعديل على موعد المباراة النهائية، إذ يريد الدوري الإنجليزي الممتاز أن تقام يوم السبت قبل الأخير من الموسم، مع المباريات المتبقية التي ستقام يوم الأحد، ما قد يؤدي إلى بعض الفوضى.لكن في مقابل التغييرات التاريخية، سيقدم الدوري الإنجليزي الممتاز دفعة متزايدة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ما سيسمح له بتمويل كرة القدم الشعبية.