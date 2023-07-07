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كرة القدم

المدير الرياضي الذي يراقب صديقات لاعبيه يعترف ويشرح

2023-07-07 | 03:33
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المدير الرياضي الذي يراقب صديقات لاعبيه يعترف ويشرح
المدير الرياضي الذي يراقب صديقات لاعبيه يعترف ويشرح

أنشأ حساباً سرياً على انستغرام لمراقبة صديقات لاعبيه

كشف المدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو، أنه أنشأ حساباً سرياً على انستغرام لمراقبة صديقات لاعبيه، وكان الإداري البالغ من العمر 51 عاماً يتحدث في حوار حول تحديات كرة القدم الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر مقطع فيديو من المناقشة وصف فيه أوسيليو صديقة لأحد لاعبيه، لم يذكر اسمها، بأنها تسبب له في "الكثير من المشاكل"، واستمر في الكشف عن أن هذا دفع به إلى إنشاء حساب على انستغرام في محاولة لمراقبة ما كانت تنشره الصديقات والزوجات.
وقال أوسيليو "الآن أعترف بشيء واحد، ليس لدي حساب رسمي على انستغرام، ولكني قمت بإعداد حساب لأن زوجة اللاعب الشهيرة كانت تسبب لي مشاكل، كما يمكن فهم أشياء كثيرة من الزوجات والصديقات، بما في ذلك شخصية لاعب كرة القدم، وأنا أتابع أيضاً اللاعبين، حتى من الفرق الأخرى، لكنني أنشأت الحساب بسبب زوجة لاعب كرة قدم كانت تسبب لي الكثير من المشاكل".
ومن غير الواضح من التي كان يشير إليها أوسيليو، لكن المتابعين مقتنعون بأنه كان يتحدث عن واندا نارا، زوجة المهاجم السابق ماورو إيكاردي، الذي سجل 124 هدفاً في 219 مباراة مع النادي.
وتصدرت واندا، وهي أيضاً وكيلة أعمال إيكاردي السابقة، عناوين الصحف عندما أجبرت على نفي تقارير مزيفة بأنها كانت على علاقة مع مارسيلو بروزوفيتش، زميل إيكاردي السابق في إنتر، واستمرت في الإصرار على أن زوجها السابق غادر إلى باريس سان جيرمان في العام 2019، نتيجة لهذه المزاعم.
وقبل أربع سنوات، أغضبت أيضاً واندا الرئيس التنفيذي لإنتر، جوزيبي ماروتا بزعمها أن زوجها رفض عروضاً مربحة مالياً للبقاء في سان سيرو، كما انتقدت النادي لاستبعاده إيكاردي من تشكيلته الأساسية، قائلة "لم يغب ايكاردي عن المباراة، لكنك أبعدته، لقد فعلت ذلك في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا، سجل ماورو ثمانية أهداف في 11 مباراة ضد يوفنتوس".
المدير الرياضي الذي يراقب صديقات لاعبيه يعترف ويشرح

رياضة

كرة القدم

إنتر ميلان

بييرو أوسيليو

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