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كرة القدم

فيديو - كيليان مبابي مع كيم كارداشيان "الملعونة" .. فما هو الأسوأ؟

2023-07-07 | 03:56
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فيديو - كيليان مبابي مع كيم كارداشيان &quot;الملعونة&quot; .. فما هو الأسوأ؟
فيديو - كيليان مبابي مع كيم كارداشيان "الملعونة" .. فما هو الأسوأ؟

بعد أن شوهد وهو يحتفل مع كيم كارداشيان "الملعونة"

يخشى المعجبون الأسوأ بالنسبة لكيليان مبابي، بعد أن شوهد وهو يحتفل مع كيم كارداشيان "الملعونة"، كما شوهد مهاجم باريس سان جيرمان مع مجموعة من المشاهير في احتفال الملياردير مايكل روبن المذهل بمناسب الرابع من تموز - يوليو.
وكان اللاعب، والذي لا يزال مستقبله مجهولاً بعد أن رفض تمديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، في قصر روبن هامبتونز في لونغ آيلاند، نيويورك، يوم الثلاثاء مع مجموعة من النجوم، بينهم أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي، ونجوم الدوري الاميركي للمحترفين جويل إمبييد وجيمس هاردن، والممثل البريطاني جيمس كوردن.
كما حضر اللقاء بعض أكبر الأسماء في هوليوود، حيث ظهر ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار ، وحضرت كذلك المؤثرتان كارداشيان وكيندال جينر إلى جانب موسيقيين مثل جاستن بيبر وجاي زي وبيونسيه، وكانوا جميعاً يرتدون ملابس بيضاء.
ولكن بعد مشاركة لقطات الحفلة عبر الإنترنت، سرعان ما أصبح مشجعو كرة القدم قلقين بعد أن شوهد مبابي يتسكع مع كارداشيان.
أما عن سبب اعتبار كارديشيان "ملعونة"، فهو أن أرسنال كانوا متقدمين في صدارة الدوري الانجليزي، بثماني نقاط في شهر شباط – فبراير عن أقرب منافسهيم مانشستر سيتي، قبل أن تأتي كيم كارداشيان لمشاهدة مباراة.
وتبدأ بعدها تعثرات المدفعجية، لينتهي الموسم بخسارتهم اللقب، لصالح السيتي، كما زارت نجمة تلفزيون الواقع أيضاً باريس سان جيرمان بقيادة مبابي في وقت سابق من هذا العام، فقط لتشهد خسارتهم أول مباراة لهم على أرضهم في الدوري الفرنسي بعد 715 يوماً حيث سقطوا (0-2) أمام رين.
 
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رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

كيم كارداشيان

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