فان دير سار وزوجته اصيبا بنزيف في المخّ فهل ينجو مثلها؟

نقل إلى المستشفى بعد تعرضه الى نزيف في المخ

تم نقل حارس مانشستر يونايتد السابق إدوين فان دير سار إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد تعرضه الى نزيف في المخ، وكان النجم الهولندي السابق يقضي اجازته في كرواتيا، قبل حصول الحادثة، حيث وُضع ي المستشفى في وحدة العناية المركزة.

وأصدر ناديه السابق أياكس بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن إصابة اللاعب بالنزيف ووعد متابعيه بإبقائهم على اطلاع في حال وجود معلومات جديدة عن حالته.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، اتخذ اللاعب السابق البالغ من العمر 52 عاماً قراراً بالتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لأياكس، مدعيا أنه ترك مرهقاً ومتوتراً بسبب الوظيفة.

وبشكل مأساوي، هذه هي المرة الثانية التي تتأثر فيها عائلة فان دير سار بنزيف في المخ، ففي كانون الاول - ديسمبر 2009، عانت آن ماري زوجة إدوين من الحالة نفسها، بينما كان الهولندي يلعب لمانشستر يونايتد، ولحسن الحظ، تمكنت من التعافي.

وخلال أيام لعبه، استمتع فان دير سار بمسيرة مليئة بالألقاب، حيث فاز بأربعة ألقاب مع أياكس، وخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مان يونايتد، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا مرتين مع أياكس في عامي 1995 و2008.

