الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فان دير سار وزوجته اصيبا بنزيف في المخّ فهل ينجو مثلها؟

2023-07-08 | 03:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فان دير سار وزوجته اصيبا بنزيف في المخّ فهل ينجو مثلها؟
فان دير سار وزوجته اصيبا بنزيف في المخّ فهل ينجو مثلها؟

نقل إلى المستشفى بعد تعرضه الى نزيف في المخ

تم نقل حارس مانشستر يونايتد السابق إدوين فان دير سار إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد تعرضه الى نزيف في المخ، وكان النجم الهولندي السابق يقضي اجازته في كرواتيا، قبل حصول الحادثة، حيث وُضع ي المستشفى في وحدة العناية المركزة. 
وأصدر ناديه السابق أياكس بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن إصابة اللاعب بالنزيف ووعد متابعيه بإبقائهم على اطلاع في حال وجود معلومات جديدة عن حالته.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، اتخذ اللاعب السابق البالغ من العمر 52 عاماً قراراً بالتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لأياكس، مدعيا أنه ترك مرهقاً ومتوتراً بسبب الوظيفة. 
وبشكل مأساوي، هذه هي المرة الثانية التي تتأثر فيها عائلة فان دير سار بنزيف في المخ، ففي كانون الاول - ديسمبر 2009، عانت آن ماري زوجة إدوين من الحالة نفسها، بينما كان الهولندي يلعب لمانشستر يونايتد، ولحسن الحظ، تمكنت من التعافي.
وخلال أيام لعبه، استمتع فان دير سار بمسيرة مليئة بالألقاب، حيث فاز بأربعة ألقاب مع أياكس، وخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مان يونايتد، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا مرتين مع أياكس في عامي 1995 و2008.
مقالات ذات صلة
فان دير سار وزوجته اصيبا بنزيف في المخّ فهل ينجو مثلها؟

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

إدوين فان دير سار

أياكس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قانون لمكافحة العنصرية في البرازيل يحمل اسم "فيني جونيور"
فيديو - كيليان مبابي مع كيم كارداشيان "الملعونة" .. فما هو الأسوأ؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - براءة أردا غولر خلال تقديمه في مدريد
03:57

فيديو - براءة أردا غولر خلال تقديمه في مدريد

براءة غير اعتيادية خلال حفل تقديمه بالأمس

03:57

فيديو - براءة أردا غولر خلال تقديمه في مدريد

براءة غير اعتيادية خلال حفل تقديمه بالأمس

فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون
03:55

فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون

بدأ زيارة الى بلده الأم الكاميرون

03:55

فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون

بدأ زيارة الى بلده الأم الكاميرون

قانون لمكافحة العنصرية في البرازيل يحمل اسم "فيني جونيور"
03:27

قانون لمكافحة العنصرية في البرازيل يحمل اسم "فيني جونيور"

أصدرت حكومة ريو دي جانيرو قانوناً لمكافحة العنصرية على اسم فينيسيوس جونيور

03:27

قانون لمكافحة العنصرية في البرازيل يحمل اسم "فيني جونيور"

أصدرت حكومة ريو دي جانيرو قانوناً لمكافحة العنصرية على اسم فينيسيوس جونيور

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023