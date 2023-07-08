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كرة القدم

فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون

2023-07-08 | 03:55
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فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون
فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون

بدأ زيارة الى بلده الأم الكاميرون

بدأ المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أول أمس الخميس، زيارة الى بلده الأم الكاميرون، حيث لقي ترحيباً حارّاً من الجماهير، وارتدى مئات المشجعين قميص فريقه، وقدم نحو مائة راقص عرضاً تقليدياً على شرفه.
وأمس الجمعة، زار مبابي، البالغ 24 عاما، مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع، وشارك في مباراة لكرة السلة بجانب نجم الـNBA السابق يواكيم نواه، وفي مباراة لكرة القدم ضد نادي "فان ديتودي" من الدرجة الثانية.
ويتوجه مبابي اليوم السبت، إلى قرية جبالة، مسقط رأس والده ويلفريد مبابي، الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا.
 
 
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فيديوهات رائعة لاستقبال الملوك لمبابي في الكاميرون

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

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