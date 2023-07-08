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كرة القدم

فيديو - مواهب واعدة بالجملة تقدّمها لاماسيا الى برشلونة

2023-07-08 | 04:58
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فيديو - مواهب واعدة بالجملة تقدّمها لاماسيا الى برشلونة
فيديو - مواهب واعدة بالجملة تقدّمها لاماسيا الى برشلونة

ذكره الرئيس جوان لابورتا كنجم الوسط في المستقبل

عندما ظهر أنسو فاتي لأول مرة رسمياً في عمر 16 سنة في فريق برشلونة الأول، على يد المدرب إرنستو فالفيردي، تم وصفه بأنه حدث استثنائي، وقد حدث ذلك في 25 آب - أغسطس 2019. 
لكن الاستثناء لم يدم سوى أربع سنوات، لأن لامين يامال، ظهر لأول مرة في عمر 15 سنة في "الليغا" بقرار من المدرب تشافي هيرنانديز في 29 نيسان - أبريل 2023. 
لقد تغيرت كرة القدم، ولم يعد الأمر يتعلق بذكر شادي رياض، قلب الدفاع البالغ 20 عاماً، أليكس جاريدو لاعب الوسط البالغ 19 عاماً، المهاجم أنخيل ألاركون (19)، لاعب الوسط مارك كاسادو (19)، الجناح استانيس بيدرولا (19)، أليكس فالي (19) وآخرين لعبوا مع تشافي سواء بشكل رسمي أو في المباريات الودية.
أسماء واعدة أخرى على أجندة لاماسيا في برشلونة، منهم ما أعطي لقب الماسة، وهو جيل فيرنانديز، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 15 عاماً، والذي أصبح خورخي مينديز وكيلاً له، ومارك بيرنال، الذي ذكره الرئيس جوان لابورتا كنجم الوسط في المستقبل، وهو يبلغ من العمر 16 عاماً.
 
 
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كرة القدم

لاماسيا

برشلونة

جيل فيرنانديز

خورخي مينديز

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