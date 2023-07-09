فيديو - انجلترا بطلة اوروبا تحت 21 عاماً بهدف .. غير شرعي

أحرزت انجلترا لقب بطولة اوروبا تحت 21 عاماً بتغلبها على اسبانيا

أحرزت انجلترا لقب بطولة اوروبا تحت 21 عاماً بتغلبها على اسبانيا (1-0) في المباراة النهائية، ولكن مهلاً، يقول بعض الخبراء أن الهدف الذي منح اللقب للانجليز .. غير شرعي، وفق ما ذكر الاعلام الاسباني.

تمكن المنتخب الإنجليزي من التقدم قبل الاستراحة مباشرة، بفضل ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء، حيث سدد بالمر الكرة ولمست كورتيس جونز وعدّلت مسارها ودخلت شباك حارس المرمى الاسباني أرناو تيناس.

وتنص قوانين اللعبة حرفيا على أنه "عندما يشكل ثلاثة لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع حاجزاً، يجب أن يظل جميع لاعبي الفريق المهاجم على بعد متر واحد منه على الأقل حتى تكون الكرة في اللعب"، وهو ما لم يحصل حيث دخل لاعبان من المنتخب الانجليزي امام السد الاسباني.

كان الحاجز الذي شكله منتخب إسبانيا يتألف من ستة لاعبين، أربعة معا واثنان آخران بالكاد على بعد متر، لكن اللاعبين الإنجليزيين لم يحافظا على المسافة الإلزامية التي تبلغ مترا واحداً.