فيديو - ترشيح الهدف المصريّ الرائع لجائزة بوشكاش

تتويج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً

على الرغم من تتويج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، بعد تغلبه (2-1) في الوقت الاضافي على نظيره المصري في المباراة التي جمعتهما على مولاي عبد الله، فقد انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات الهدف الذي سجله محمود صابر في الدقيقة العاشرة.

وطالب الجمهور بترشيح الهدف المصريّ الرائع لجائزة بوشكاش للعام 2023، وإن كان مُسجّله قد طُرد بعد ثماني دقائق فقط بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي منتخب المغرب.