مستجدات سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ ، المتهمين بسرقة فيلا نجم ليفربول محمد صلاح الى المحاكمة الجنائية.واعترف المتهمان أمام وكيل النائب العام بالسرقة وبمعرفتهما الكاملة بأن الفيلا الكائنة في أحد التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة، هي ملك محمد صلاح، وأنهما قاما بمراقبتها قبل سرقتها.ونجحت الشرطة فى اعتقال اللصيّن وإعادة المسروقات، بعدما اكتشف مدير أعمال اللاعب سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به وأبلغ مديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 آذار - مارس الماضى، حيث تبين أن أحدهما سبق له العمل كعنصر أمن في المجمع السكنى المشار إليه.