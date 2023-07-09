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كرة القدم

اتهام روي بينتو بارتكاب 377 جريمة مختلفة

2023-07-09 | 03:35
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اتهام روي بينتو بارتكاب 377 جريمة مختلفة
اتهام روي بينتو بارتكاب 377 جريمة مختلفة

تمكن من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بأندية كرة القدم والصحفيين والقضاة

تم اتهام المقرصن الذي تمكن من جمع معلومات من محامي كريستيانو رونالدو حول مزاعم الاغتصاب بارتكاب 377 جريمة مختلفة.
واتخذ المدّعون العامّون البرتغاليون إجراءات ضد روي بينتو بعد أن تمكن من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بأندية كرة القدم والصحفيين والقضاة وقضاة الصلح، بما في ذلك محامي رونالدو الذي حصل منه على معلومات حول مزاعم اغتصاب ضد اللاعب.
وتنص لائحة الاتهام، التي صدرت في 4 تموز - يوليو، ونشرتها وسائل الإعلام المحلية، على أن 202 من الجرائم تتعلق بالوصول غير القانوني، و134 لانتهاك المراسلات، و23 لانتهاك مشدد للمراسلات، و18 لتلف الكمبيوتر.
ويزعم الادعاء أنّ بينتو وصل بشكل غير قانوني إلى البريد الإلكتروني لمحامي رونالدو، وأعطى مجلة دير شبيجل الألمانية معلومات حول ادعاء اغتصاب ضد لاعب كرة القدم قدمته عارضة أزياء، كما أنّ رونالدو هو واحد من أكثر من 100 شخص استدعاهم المدعون للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وتمكن بينتو، مرشد فضيحة "فوتبول ليكس" والذي يعتبره البعض مخترقاً من قبل آخرين من المخالفات، من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنادي بنفيكا، وسلمها لاحقاً إلى مدير الاتصالات في نادي بورتو، فرانسيسكو جيه ماركيز، الذي أدين بالفعل في محاكمة أخرى لكشفه عن الرسائل.
كما تمكن بينتو من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني من ريو افي وليكسوس وموريرينسي وفيتوريا دي غيمارايش ورابطة الأندية والقضاة والمدعين العامين والشبكة الوطنية للأمن الداخلي ومصلحة الضرائب وصحفيين من مجموعة اتصالات كوفينا والكنيسة العالمية. 
وقد حوكم بينتو بالفعل في محاكمة أخرى في قضية فوتبول ليكس، حيث اتهم بارتكاب 90 جريمة كمبيوتر وابتزاز، وستعرف عقوبته في 13 تموز - يوليو المقبل.
 
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كرة القدم

كريستيانو رونالدو

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