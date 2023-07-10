هيرنانديز يوّدع بايرن ونجم شهير يسخر منه ويُكذبه !!

ودع لوكاس هيرنانديز مشجعي بايرن ميونيخ عبر إنستغرام

ودع لوكاس هيرنانديز مشجعي بايرن ميونيخ عبر إنستغرام، بعد رحيله عن النادي وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي منشوره، قال اللاعب الفرنسي أنه يشعر بالحزن لرحيله عن البايرن، لكنه اختار تحدياً جديداً، وأنّ ذكرياته في النادي ستلازمه إلى الأبد، كما شكر اللاعبين والطاقم التدريبي والعاملين، قائلًا أنه فخور لارتدائه قميص أحد الأندية الأكثر شهرة في التاريخ.

لكن بالنسبة لمحمد شول، اسطورة بايرن السابق، فإن كل ما قاله هيرنانديز هو مجرد كلمات فارغة.

فقد رد شول على منشور هيدنانديز بالتعليق التالي "أنا لا أصدق كلمة تقولها، وداعاً" .. مع قبلة كرمز تعبيري.

وقبل ذلك بوقت قصير، أصبح انتقال لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان رسمياً، حيث سيحصل بايرن على رسوم انتقال قدرها 45 مليون يورو.

