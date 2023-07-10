فنربخشه واجه زينيت وديّاً ودينامو كييف يرد: دون شرف ودون ضمير !!

ليس أكثر من لقاء عادي بين الناديين التركي والروسي ولكن ..

فنربخشه في مواجهة وديّة مع زينيت سان بطرسبرغ انتهت الى التعادل السلبي .. للوهلة الأولى، ليس أكثر من لقاء عادي بين النادي التركي والنادي الروسي، الا ان المباراة أثارت غضب دينامو كييف.

فقد أصدر النادي الأوكراني، من خلال شبكاته الاجتماعية، بيانا رسميا وجه فيه اتهامات قاسية ضد فنربخشة لأنه وافق على لعب مباراة ودية في روسيا.

وجاء في البيان "يساعدون القتلة على مواصلة حصادهم الدموي على الأراضي الأوكرانية، أنت تلعب معهم وتضفي الشرعية على الشر الرئيسي للقرن الحادي والعشرين، لن يعوضكم أي مبلغ من المال عن هذا السلوك المخزي، هذه الرحلة إلى القتلة بدون أخلاق وبدون صفات إنسانية".

ويوضح بيان دينامو كييف أن "أموال غازبروم الدموية طغت على كل شيء، وتركتكم من دون شرف ومن دون ضمير، فالصواريخ الروسية تقتل الأوكران كل يوم، والعالم المتحضر بأسره اتحد ضد العدوان والقتل الجماعي، وناديكم يقبل صدقات دموية من رعاة الإرهاب".

الا ان الصراع بين دينامو كييف وفنربخشه لم يبدأ الآن، بسبب المباراة الودية بل سبقتها حلقة وقعت في 27 تموز - يوليو 2022، حيث نجح الاوكران في الفوز (2-1) في اسطنبول في اياب الجولة التأهيلية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد التعادل السلبي في بولندا.

وخلال المباراة، قام المشجعون الاتراك بإهانة الفريق الأوكراني، وهتفوا "بوتين بوتين روسيا روسيا"، وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النادي بغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي للملعب في المباراة التالية في المسابقات الأوروبية.



