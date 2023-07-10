المدرب يخوض كأس العالم مُتهماً بسلسلة من الاعتداءات الجنسية

متهم بسلسلة من الاعتداءات الجنسية على لاعبات المنتخب الوطني

أكدت مصادر متقاطعة أن مدرب منتخب زامبيا للسيدات متهم بسلسلة من الاعتداءات الجنسية على لاعبات المنتخب الوطني وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وكان بروس موابي بدأ تدريب المنتخب في أيار - مايو 2018 ، وطوّر أسلوب اللعب، وقاده الى التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وأفاد اتحاد كرة القدم في زامبيا (FAZ) في أيلول - سبتمبر 2022، أنه باشر تحقيقاً في مزاعم الاعتداء الجنسي، حيث نقلت الصحيفة عن لاعبة "اذا أردت اللعب عليك أن تقول نعم .. ومن الطبيعي أن ينام المدرب مع لاعبات من فريقنا".

زامبيا هي واحدة من المنتخبات الأربعة التي ستكون جزءا من المجموعة الثالثة في كأس العالم المقبلة، والتي تضم اسبانيا وكوستاريكا واليابان التي يظهر الأفارقة لأول مرة في مواجهتها في 22 تموز - يوليو الجاري.

وحاولت الصحيفة البريطانية دون جدوى الاتصال بمدرب زامبيا، لكن المكتب الصحفي للاتحاد المحلي رد على الاسئلة "على الرغم من أننا لسنا على علم بالشكاوى الرسمية لأي شخص حول الاتهامات، فإننا نعتبرها خطيرة للغاية وفتحنا تحقيقا في الأمر".

ويعتقد أن موابي ليس المدرب الزامبي الوحيد المتورط في قضية اعتداء جنسي، فالمدرب كالوبا كانغوام، مدرب تحت 17 عاما، يخضع أيضا للتحقيق.