هذا هو النادي الذي يشجعه بطل العالم للفورمولا وان

كشف بطل العالم لسيارات الفورمولا وان عن النادي الذي يشجعه

هذا هو النادي الذي يشجعه بطل العالم للفورمولا وانكشف ماكس فيرستابن، بطل العالم لسيارات الفورمولا وان، عن النادي الذي يشجعه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسير بطل العالم نحو لقبه العالمي الثالث توالياً، بعد سيطرة شبه كاملة، حيث فاز سائق ريد بول الهولندي بثمانية سباقات من عشرة، أما فوزه امس الأحد فكان الأول له خلال مسيرته على حلبة "سيلفرستون" في بريطانيا، والسادس توالياً هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى

255 نقطة، وخلفه زميله المكسيكي سيرخيو بيريز بفرق ٩٩ نقطة، ثم الإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، برصيد 137 نقطة.

وقبل سباق يوم الأحد، كشف فيرستابن أنه من مشجعي مانشستر يونايتد، على الرغم من كونه صديق لنجم الغريم الأزلي ليفربول فيرجيل فان ديك.

وقال السائق البطل لـtalkSPORT أنه مشجع للشياطين الحمر، لكنه ليس من المشجعين المتعصبين، كما كشف أنه يتواصل مع مواطنه فان دايك ومع لاعبي ليفربول الآخرين، وأضاف أنه يستمتع بمشاهدة مباراة جيدة وكرة قدم رائعة.

وقال فيرستابن أنه بعتقد بأن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل لوجود الكثير من اللاعبين الرائعين، وأنه مانشستر سيتي يفوز أكثر من اللازم، مقارناً اياه بفريقه ريد بول، معتبراً أن الآخرين بحاجة فقط إلى التحسن.

