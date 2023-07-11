فيديو - كيليان مبابي يحدد موعد زيارته الى الجزائر

من المرتقب أن يقوم النجم الفرنسي بزيارة إلى الجزائر

بعد أن زار مسقط رأس والده في الكاميرون، من المرتقب أن يقوم النجم الفرنسي كيليان مبابي، بزيارة إلى الجزائر، مسقط رأس والدته فايزة العماري، التي أعلنت أن الموعد سيكون في العام المقبل.

وقام مبابي بجولة في الكاميرون استمرت ثلاثة أيام، شملت أنشطة عدة وزيارات الى مدارس تمولها مؤسسة "إنسبايرد باي كيليان مبابي" الخيرية التابعة له، التي تعنى بتعليم الأطفال ضعيفي السمع ومجالات أخرى.

وقالت فايزة العماري، أمام وسائل الإعلام الكاميرونية "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ ببلدانه الأصلية، أي الكاميرون والجزائر، إنه فرنسي ويفتخر بكونه كذلك، لكنه أيضا فخور بجذوره، أن نساعد في المجال القريب من قلوبنا، أي التعليم، والسماح لهؤلاء الأطفال بأن يكبروا بطريقة هادئة".