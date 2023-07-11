فيديو - فلومينينسي يُكرّم ريتشارليسون ويهزم انترناسيونال

قبل المباراة التي انتهت الى فوزه على ضيفه انترناسيونال

قبل المباراة التي انتهت الى فوزه على ضيفه انترناسيونال بهدفين لجيرمان كانو وماتيوس مارتينلي، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري البرازيلي، كرّم فلومينينسي لاعبه السابق، النجم الدولي ريتشارليسون.

وكان ريتشارليسون بدأ مسيرته صغيراً في ريال نوريوستي لموسم واحد ثم لعب في أميركا مينييرو لموسمين وانتقل الى فلومينينسي لموسم 2016-2017، حيث بدأ طريق الاحتراف الخارجي في انجلترا مع واتفورد وايفرتون وحالياً مع توتنهام.