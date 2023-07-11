فيديو - بوتافوغو يُسجّل رقماً قياسياً في البرازيل

ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري البرازيلي

بفوزه على مضيفه غريميو (2-0) بقيادة الاوروغواياني لويس سواريز، على ملعب استاديو اوليمبكو مونيمنتال، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري البرازيلي، رفع بوتافوغو رصيده الى 36 نقطة جمعها من 12 انتصاراً وهزيمتين تلقاهما أمام أتليتكو بارانينسي وغوياس.

وسجل كارلوس ادواردو الهدف الاول وهو التاسع له هذا الموسم في 25 مباراة في مختلف المسابقات، وأضاف كارلوس البرتو الهدف الثاني.

وبذلك، تصدّر بوتافوغو الدوري بفرق عشر نقاط عن فلامنغو وغريميو، وعادل رقم كورينثيانز كأكثر نادي يحقق نقاطاً في تاريخ الدوري البرازيلي بعد 14 جولة، منذ اعتماد نظام الدوري القائم على النقاط في العام 2003.