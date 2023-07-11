فيديو - سجّلت هدفاً واحتفلت فرحاً وخجلاً معاً !!

سجلت هدف الفوز لكوريا الجنوبية في الدقيقة 81

سجلت جانغ سيلجي هدف الفوز لكوريا الجنوبية في الدقيقة 81 اثر تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك هايتي، في المباراة الوديّة التي انتهت (2-1) ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان الأجمل من الهدف، ردّة فعل لاعبة المنتخب الكوري الجنوبي، التي أظهرت خجلاً وفرحاً في آن، ما لقي تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا الفيديو.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة مع المكسيك والمانيا وكولومبيا التي يستهل مشواره بمواجهتها في 25 تموز - يوليو الجاري في مدينة سيدني الأسترالية.