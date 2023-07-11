إليكم "كامافينهو" ... نجم ريال مدريد !!

كان لدى فينيسيوس ضيف خاص في مسقط رأسه في البرازيل

كان لدى اللاعب الدولي فينيسيوس جونيور ضيف خاص جدا في مسقط رأسه في البرازيل، حيث زاره اللاعب الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا في ريو دي جانيرو، ونال منه لقب "كامافينهو".

واستفاد النجمان من حقيقة كونهما في إجازة، ولم يتعين عليهما الانضمام إلى الموسم التحضيري لفريقهما ريال مدريد الاسباني في فالديبيباس يوم أمس الاثنين، لأنهما لاعبين دوليين.

ونشر كلا اللاعبين صورة تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، في اجازتهما التي تسبق سفر فريقهما إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في بطولة ودية تشارك فيها بعضا من أفضل الأندية الأوروبية مثل ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.