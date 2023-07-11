مانشستر سيتي يحتفي بألقابه مع مُعمّر سنّه 103 أعوام

يواصل مانشستر سيتي احتفالاته بالثلاثية

يواصل مانشستر سيتي احتفالاته بالثلاثية، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، وكانت اللفتة الرائعة من النادي تجاه مشجع يقف خلف الفريق منذ عشرينيات القرن الماضي واحدة من أجمل المحطات في هذه الاحتفالات.

إنّه خيوفري روسباند، مشجع السيتي المخلص لما يقارب المائة عام، فهو يبلغ من العمر ١٠٣ أعوام، ويعشق النادي منذ طفولته، وكان شاهداً على بطولات الفريق التسعة في الدوري المحلي، والتي كان أوّلها في موسم ١٩٣٦-١٩٣٧ وآخرها الموسم الماضي.

وهناك لقب واحد للنادي لم يكن الرجل شاهداً عليها، وهي الأولى، أي كأس الاتحاد التي حققها "السيتيزنز" في العام ١٩٠٤.

ولذلك، وتكريماً له ولإخلاصه، قام أفراد من النادي بزيارته حاملين إليه الكؤوس الثلاث، في أول محطة لها، واحتفل بها هو وأربعة أجيال من عائلته.

الجميل أيضاً، أنّ مشجعاً آخر للسيتي هو باري كار، البالغ من العمر ٨٥ عاماً، كان حاضراً ايضاً في دار الرعاية، وأتيحت له الفرصة للاحتفال بالألقاب.



