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كرة القدم

منتخبات انجلترا تحصد ألقاب الفئات العُمرية فهل حان وقت القطاف؟

2023-07-11 | 00:17
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منتخبات انجلترا تحصد ألقاب الفئات العُمرية فهل حان وقت القطاف؟
منتخبات انجلترا تحصد ألقاب الفئات العُمرية فهل حان وقت القطاف؟

مسلسل انجازات كرة القدم الانجليزية على صعيد المنتخبات

منذ العام 2017، بدأ نوع من التغيّر الواضح في مسلسل انجازات كرة القدم الانجليزية على صعيد المنتخبات.
فقد حصد منتخبا "الاسود الثلاثة" لتحت 17 عاماً وتحت 21 عاماً لقبيّ كأس العالم لهاتين الفئتين العُمريتين، ونال منتخب تحت 19 سنة بدوره لقبيّ بطولة أمم أوروبا لعاميّ 2017 و2022.
وبالأمس، وتحديداً يوم السبت الفائت، نال منتخب انجلترا لقب بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة بتغلبه في النهائي المثير على نظيره الاسباني (1-0).
ومع هذه الانتصارات المتتالية للفئات السنيّة، من الطبيعي أن نتساءل، هل آن أوان القطاف على صعيد المنتخب الأول الذي نال اللقب العالمي مرّة واحدة كانت في العام 1966 وفشل في الفوز بأي لقب في بطولة أمم أوروبا منذ نشأتها في العام 1960؟.
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رياضة

كرة القدم

كرة القدم الانجليزية

الاسود الثلاثة

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