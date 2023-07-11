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كرة القدم

بعد تألقه الإفريقي .. هل يبقى الزلزولي في برشلونة؟

2023-07-11 | 00:20
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بعد تألقه الإفريقي .. هل يبقى الزلزولي في برشلونة؟
بعد تألقه الإفريقي .. هل يبقى الزلزولي في برشلونة؟

بعد تألق الزلزولي بصورة لافتة مع منتخب المغرب الأولمبي

بعد تألق النجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي ، البالغ 21 عاماً، بصورة لافتة مع منتخب المغرب الأولمبي، ومساهمته في احرازه لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عاد الحديث عن امكانية عودته الى فريقه الام برشلونة.
ونجح الزلزولي في تقديم مستويات مميزة في المسابقة، حيث اسهم في ستة أهداف، سجل منه ثلاثة بنفسه، وقاد منتخب بلاده الاولمبي الى التتويج بباكورة ألقابه في الكأس القارية، بعد الفوز على منتخب مصر (2-1) في المباراة النهائية.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، المقربة من برشلونة، إن الزلزولي قد يبقى الموسم المقبل في النادي، كوه يتمتع بإعجاب المدرب تشافي هيرنانديز، وذلك بعد أن أمضى الموسم الماضي مُعاراً إلى أوساسونا، حيث ظهر بأداء لافت.
وتمت دعوة الزلزولي للالتحاق بتدريبات برشلونة، ويُرجّح أن يحظى بمقعد في قائمة بطل إسبانيا المسافرة إلى الولايات المتحدة الأميركية لخوض جولة إعدادية، الا أن برشلونة وفق الصحيفة، قد يكون منفتحاً على مغادرة اللاعب، مقابل عرض مناسب، بسبب معاناة النادي من صعوبات اقتصادية.


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رياضة

كرة القدم

عبد الصمد الزلزولي

منتخب المغرب الأولمبي

برشلونة

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